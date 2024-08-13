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Екатеринбуржец, оскорбивший ребенка за символ Z, попытался выйти на свободу

Екатеринбуржец, оскорбивший ребенка за символ Z, попытался выйти на свободу

Свердловский областной суд отказался смягчать наказание Александру НеустроевуВ колонии-поселении до конца срока, определённого судом первой инстанции, останется екатеринбуржец Александр Неустроев.

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