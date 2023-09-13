«Он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич». Что сказал Путин на Восточном экономическом форуме

А

Алексей

По-божески обошлись с "чикагским мальчиком" - дали возможность свалить, хотя, наверное, была возможность его перехватить в порту или на границе, но, быть может, решили - а смысл? с него уже ничего не взять - все "сбережения" успел переправить в Швейцарию, в оффшоры... а политически он уже давно труп. И навредить России у него, быть может, есть желание, но нет никакой возможности.