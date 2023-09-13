Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, перечислил условия, необходимые для начала мирных переговоров с Киевом: отмена украинского указа о невозможности таких переговоров и остановка контрнаступления Вооружённых сил Украины.
«Он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич». Что сказал Путин на Восточном экономическом форуме
Комментарии
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Александр Салтановский
Эх, всё таки надо было посадить эту рыжую Гниду, было бы у простого народа одним праздником больше!
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10 час.
М
Мария
Сижу и плачу. Как нам дальше жить, без Чубайса.......Всей страной повеситься от горя?....
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8 час.
А
Алексей
По-божески обошлись с "чикагским мальчиком" - дали возможность свалить, хотя, наверное, была возможность его перехватить в порту или на границе, но, быть может, решили - а смысл? с него уже ничего не взять - все "сбережения" успел переправить в Швейцарию, в оффшоры... а политически он уже давно труп. И навредить России у него, быть может, есть желание, но нет никакой возможности.
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46 мин.
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