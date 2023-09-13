СССР-Россия

1 291 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей
    По-божески обошлись с "чикагским мальчиком" - дали возможность свалить, хотя, наверное, была возможность его перехват...«Он уже не Анатол...
  • Иосиф Калинин
    Ничего не предлагаю. Просто не следует обольщаться и возлагать особые надежды на лояльность новых граждан России."Именно так мы вы...
  • Мария
    Сижу и плачу. Как нам дальше жить, без Чубайса.......Всей страной повеситься от горя?....«Он уже не Анатол...

«Он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич». Что сказал Путин на Восточном экономическом форуме

«Он уже не Анатолий Борисович Чубайс, а Моше Израилевич». Что сказал Путин на Восточном экономическом форуме

Президент Российской Федерации Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума, перечислил условия, необходимые для начала мирных переговоров с Киевом: отмена украинского указа о невозможности таких переговоров и остановка контрнаступления Вооружённых сил Украины.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Салтановский
Эх, всё таки надо было посадить эту рыжую Гниду, было бы у простого народа одним праздником больше!
Ответить
10 час.
М
Мария
Сижу и плачу. Как нам дальше жить, без Чубайса.......Всей страной повеситься от горя?....
Ответить
8 час.
А
Алексей
По-божески обошлись с &quot;чикагским мальчиком&quot; - дали возможность свалить, хотя, наверное, была возможность его перехватить в порту или на границе, но, быть может, решили - а смысл? с него уже ничего не взять - все &quot;сбережения&quot; успел переправить в Швейцарию, в оффшоры... а политически он уже давно труп. И навредить России у него, быть может, есть желание, но нет никакой возможности.
Ответить
46 мин.

Картина дня

наверх