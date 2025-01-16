Следующий министр энергетики США Крис Райт пообещал бум СПГ Крис Райт, которого Дональд Трамп представил как будущего главу минэнерго, выступил с программной речью перед сенаторами.
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Следующий министр энергетики США Крис Райт пообещал бум СПГ Крис Райт, которого Дональд Трамп представил как будущего главу минэнерго, выступил с программной речью перед сенаторами.
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