Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 320 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • kirgetovamn Киргетова
    Макрон, Саркози, Олланд, Франция ,когда же ты выберешь себе Достойного во всех отношениях президента!? Во главе с эти...Макрон: России не...
  • ВераВерная
    А, ну ладно, брошу)))Дмитрий Анатольев...
  • анатолий ориничев
    Да бросьте вы все усложнять и сомневаться. Формула ДМ вполне даже конкретная, правда мягкой ее не назовешь. А то что ...Дмитрий Анатольев...

Привязать гранату и прыгнуть в блиндаж

Привязать гранату и прыгнуть в блиндаж

Вопрос: "С какой группой инвалидности можно служить в армии?Ответ: С любой. Если человек может привязать к себе гранату и прыгнуть в блиндаж — значит, он годен",(с) Начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх