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Фетисов о поражениях «Спартака»: «Команда в яме, несуразные голы пропускала. Только первая четверть турнира прошла, наладится работа»

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов высказался о серии поражений « Спартака ».

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