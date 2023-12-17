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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Антон Бабиков: «Каждое утро слышу от Логинова, что он не готов, никуда не пойдет. А потом он уезжает от тебя в точку – просто талант такой»

Сегодня Логинов занял второе место в масс-старте на этапе Кубка Содружества по биатлону в Уфе, Бабиков стал третьим.

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