Разрыв отопительного котла случился в доме в Бобруйском районе.

Разрыв отопительного котла случился в Бобруйском районе.По информации МЧС, утром 16 декабря поступило сообщение о разрыве самодельного отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении кухни, пристроенной к деревянному жилому дому в д.
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