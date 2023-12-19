Разрыв отопительного котла случился в доме в Бобруйском районе.

Разрыв отопительного котла случился в Бобруйском районе.По информации МЧС, утром 16 декабря поступило сообщение о разрыве самодельного отопительного котла на твердом топливе без последующего горения в помещении кухни, пристроенной к деревянному жилому дому в д.