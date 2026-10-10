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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» выиграл 5 из 6 матчей в АПЛ в этом сезоне. Единственное поражение – 0:3 от «Брайтона»

«Арсенал» одержал пятую победу в нынешнем сезоне чемпионата Англии . Сегодня команда Микеля Артеты обыграла «Лидс» (2:1) в 6-м туре АПЛ.

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