Полянский заявил, что политика Трампа по Украине стала проявляться в ООН

Политика американского лидера Дональда Трампа по Украине стала проявляться в ООН. Об этом в своем Telegram-канале заявил первый заместитель постоянного представителя России при всемирной организации Дмитрий Полянский.
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