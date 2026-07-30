Появилось видео удара «дрона-ждуна» по военным ВСУ, которые ехали на самокатах

Разведывательный ударный дрон поразил двоих военнослужащих ВСУ, которые передвигались на самокатах.В интернете распространился видеоматериал, запечатлевший атаку разведывательно-ударного беспилотника, маскировавшегося под «дрона-ждуна», из засады на военнослужащих украинской армии.
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