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Царьград

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Появилось видео удара «дрона-ждуна» по военным ВСУ, которые ехали на самокатах

Появилось видео удара «дрона-ждуна» по военным ВСУ, которые ехали на самокатах

Разведывательный ударный дрон поразил двоих военнослужащих ВСУ, которые передвигались на самокатах.В интернете распространился видеоматериал, запечатлевший атаку разведывательно-ударного беспилотника, маскировавшегося под «дрона-ждуна», из засады на военнослужащих украинской армии.

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