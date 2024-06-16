ЕС ужесточает тарифы на китайские товары Ирина ОрлонскаяВ Европе наблюдается нарастающее напряжение в экономических отношениях с Китаем, о чем свидетельствует решение Европейской комиссии ввести дополнительные пошлины на китайские электромобили с начала следующего месяца.
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