На Смоленщине более 20 человек заразились бруцеллезом от плохого мяса

Ещё несколько человек подхватили другое смертельно опасное паразитарное заболевание. Роспотребнадзор дал советы по профилактике За прошлый год в Смоленской области зарегистрировали 21 случай бруцеллеза (2,31 на 100 000 населения), четыре - токсоплазмоза (0,46).
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