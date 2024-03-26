На Смоленщине более 20 человек заразились бруцеллезом от плохого мяса

Ещё несколько человек подхватили другое смертельно опасное паразитарное заболевание. Роспотребнадзор дал советы по профилактике За прошлый год в Смоленской области зарегистрировали 21 случай бруцеллеза (2,31 на 100 000 населения), четыре - токсоплазмоза (0,46).