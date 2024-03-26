Смоленск 2.0
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На Смоленщине более 20 человек заразились бруцеллезом от плохого мяса

На Смоленщине более 20 человек заразились бруцеллезом от плохого мяса

Ещё несколько человек подхватили другое смертельно опасное паразитарное заболевание. Роспотребнадзор дал советы по профилактике За прошлый год в Смоленской области зарегистрировали 21 случай бруцеллеза (2,31 на 100 000 населения), четыре - токсоплазмоза (0,46).

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