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Стала известна реакция Зеленского на события в Буче

Стала известна реакция Зеленского на события в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский спокойно отреагировал на вопрос о событиях в Буче в 2022 году. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.

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