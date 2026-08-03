Стала известна реакция Зеленского на события в Буче

Президент Украины Владимир Зеленский спокойно отреагировал на вопрос о событиях в Буче в 2022 году. Об этом заявила бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель в интервью французской газете Le Journal du Dimanche.
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