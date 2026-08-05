Джейк Пол предложил Хабибу Нурмагомедову вернуться в ММА и выступать в PFL-MVP

Глава объединенного ММА-промоушена PFL-MVP, американский боец и предприниматель Джейк Пол, предложил российскому экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову возобновить спортивную карьеру и выступать в его организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии