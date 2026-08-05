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FiNE NEWS

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Джейк Пол предложил Хабибу Нурмагомедову вернуться в ММА и выступать в PFL-MVP

Глава объединенного ММА-промоушена PFL-MVP, американский боец и предприниматель Джейк Пол, предложил российскому экс-чемпиону UFC Хабибу Нурмагомедову возобновить спортивную карьеру и выступать в его организации.

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