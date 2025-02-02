Белоусов «раздел» ВСУ, горе в семьях фигуристов, взрыв на «украинском» заводе в Испании: что будет дальше

1762 прочтения 2 дня назад ВС России атакой на Полтавскую область оставили украинских солдат, воюющих в Курской области, без одежды, экс-фигурист Александр Кирсанов находился на борту потерпевшего крушение в Вашингтоне самолета, на испанском заводе, где изготовляли боеприпасы для Украины, произошел взрыв — такие темы оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.