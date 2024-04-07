В Подмосковье подтоплено 1272 приусадебных участка

Больше всего затопленных дворов в Егорьевске.В Подмосковье продолжается подтопление территорий, на сегодня подтоплено 1272 приусадебных участка, больше всего затопленных дворов в Егорьевске, сообщает тг-Осторожно, Москва.
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