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Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Камчатки

Землетрясение магнитудой 6,1 произошло на юге Камчатки

Подземные толчки были зафиксированы в южной части российского полуострова Камчатка. Соответствующую информацию предоставили специалисты регионального филиала Геофизической службы РАН.

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