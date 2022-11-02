Военное обозрение

3 242 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • vitaly yanushkevich
    Неужели на Украине есть президент? Я вижу только марионетку, которой командуют пиндосы.Глава МИД Италии ...
  • Nazim Ярмагомедов
    Испанцы тоже те еще мудаки! За красивую хохлушку мать родную продадут!Глава МИД Украины...
  • Misha Glusch
    до поипать, главное, чтобы наши ракеты долетали, куда надо...Украинские власти...

Поражение танковой армии «Африка» в Ливии

Поражение танковой армии «Африка» в Ливии

Британский бронеавтомобиль «Дэймлер» Mk. I и пехотинцы ведут огонь в начале наступления на Триполи ранним утром 18 января 1943 года Прорыв германской обороны В ночь с 1 на 2 ноября 1942 года британская армия возобновила наступление – началась операция «Перезагрузка».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх