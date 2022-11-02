Поражение танковой армии «Африка» в Ливии

Британский бронеавтомобиль «Дэймлер» Mk. I и пехотинцы ведут огонь в начале наступления на Триполи ранним утром 18 января 1943 года Прорыв германской обороны В ночь с 1 на 2 ноября 1942 года британская армия возобновила наступление – началась операция «Перезагрузка».
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