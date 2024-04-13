Недавно Статую Свободы поразила молния: астролог рассказывает, как это связано с судьбой Джо Байдена Алёна ЮрьеваНедавно произошедшее попадание молнии в Статую Свободы вызвало широкий резонанс и стало предметом обсуждения в контексте судьбы Джо Байдена в 2024 году.