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Недавно Статую Свободы поразила молния: астролог рассказывает, как это связано с судьбой Джо Байдена

Недавно Статую Свободы поразила молния: астролог рассказывает, как это связано с судьбой Джо Байдена

Недавно Статую Свободы поразила молния: астролог рассказывает, как это связано с судьбой Джо Байдена Алёна ЮрьеваНедавно произошедшее попадание молнии в Статую Свободы вызвало широкий резонанс и стало предметом обсуждения в контексте судьбы Джо Байдена в 2024 году.

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