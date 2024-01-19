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На главу узбекского землячества России завели дело об экстремизме за пост об СВО

На главу узбекского землячества России завели дело об экстремизме за пост об СВО

СК посчитал слова главы узбекского землячества унижающими достоинство бойцов СВО.Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремизме в отношении главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова за публикацию в соцсетях поста, в котором тот высказался о яйцах и бойцах спецоперации.

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