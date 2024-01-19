На главу узбекского землячества России завели дело об экстремизме за пост об СВО

СК посчитал слова главы узбекского землячества унижающими достоинство бойцов СВО.Следственный комитет России возбудил уголовное дело об экстремизме в отношении главы узбекского землячества "Ватандош" Усмана Баратова за публикацию в соцсетях поста, в котором тот высказался о яйцах и бойцах спецоперации.
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