Помните, пару недель назад южнокорейцы, турки и американцы наперегонки кинулись сообщать, что в июле, к нам прибудут 5 бригад из КНДР со своим инвентарём? Ниже одно из заявлений турецких около государственных СМИ: Ну так вот, многие наши оппоненты замерли в ожидании.
Зачем приехал в Москву Глава элитного спецназа Северной Кореи?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Витушкин
Глупые вопросы в опросе
Ответить
9 час.
АндрейБорков
С КНДР РФ заключила ВОЕННЫЙ СОЮЗ, по этому что и куда, сколько и когда это дело союзников, остальные пусть гадают на кофейной гуще, это самый крутой способ гадания. А КНДР очень нужен реальный боевой опыт противодействия(активных боевых действий) с теми, кто представляет НАТО и США и кто воюет по их Боевым Уставам. Так, что все может быть. А на всякие там пасквильные заявления хоть турок, хоть чурок, хоть америкосов с англосаксами, хоть лягушатников с гансами надо просто НАВАЛИВАТЬ ХЕР и действовать так, как нам надо.
Ответить
8 час.
Раис Ситдиков
Вот точно поддерживаю самые глупые вопросы в опросе или еще чего провокационный опрос! Вы что ребята провокаторы? Если КНДР нам окажет содействие - это будет очень большая помощь на СВО, ну если нет то ничего отрицательного потому как в настоящее время службы КНДР и так оказывают помощь в поставках снарядов для нашей артиллерии в миллионых количествах.
Ответить
3 час.
Свежие комментарии