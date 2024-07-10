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Зачем приехал в Москву Глава элитного спецназа Северной Кореи?

Зачем приехал в Москву Глава элитного спецназа Северной Кореи?

Помните, пару недель назад южнокорейцы, турки и американцы наперегонки кинулись сообщать, что в июле, к нам прибудут 5 бригад из КНДР со своим инвентарём? Ниже одно из заявлений турецких около государственных СМИ: Ну так вот, многие наши оппоненты замерли в ожидании.

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Комментарии
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Анатолий Витушкин
Глупые вопросы в опросе
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9 час.
АндрейБорков
С КНДР РФ заключила ВОЕННЫЙ СОЮЗ, по этому что и куда, сколько и когда это дело союзников, остальные пусть гадают на кофейной гуще, это самый крутой способ гадания. А КНДР очень нужен реальный боевой опыт противодействия(активных боевых действий) с теми, кто представляет НАТО и США и кто воюет по их Боевым Уставам. Так, что все может быть. А на всякие там пасквильные заявления хоть турок, хоть чурок, хоть америкосов с англосаксами, хоть лягушатников с гансами надо просто НАВАЛИВАТЬ ХЕР и действовать так, как нам надо.
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8 час.
Раис Ситдиков
Вот точно поддерживаю самые глупые вопросы в опросе или еще чего провокационный опрос! Вы что ребята провокаторы? Если КНДР нам окажет содействие - это будет очень большая помощь на СВО, ну если нет то ничего отрицательного потому как в настоящее время службы КНДР и так оказывают помощь в поставках снарядов для нашей артиллерии в миллионых количествах.
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3 час.

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