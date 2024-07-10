Зачем приехал в Москву Глава элитного спецназа Северной Кореи?

АндрейБорков

С КНДР РФ заключила ВОЕННЫЙ СОЮЗ, по этому что и куда, сколько и когда это дело союзников, остальные пусть гадают на кофейной гуще, это самый крутой способ гадания. А КНДР очень нужен реальный боевой опыт противодействия(активных боевых действий) с теми, кто представляет НАТО и США и кто воюет по их Боевым Уставам. Так, что все может быть. А на всякие там пасквильные заявления хоть турок, хоть чурок, хоть америкосов с англосаксами, хоть лягушатников с гансами надо просто НАВАЛИВАТЬ ХЕР и действовать так, как нам надо.