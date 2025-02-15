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Царьград

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В сводках об этом не скажут: "Грядки" FPV-дронов врага в сердце России

В сводках об этом не скажут: "Грядки" FPV-дронов врага в сердце России

В сводках об этом не скажут: "грядки" FPV-дронов врага в сердце России. Как рассказал разработчик систем РЭБ Игорь Потапов, им с товарищем удалось найти целую цепочку украинских беспилотников, которые пытались облететь между домами.

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Комментарии
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Maxim
Засечную черту делали от татарской конницы, теперь то же, ПВО и в одну сетецентрическую систему объединить.. Как ГКО в ВОВ - назначить управленца уровня т. Берия и дать ресурсы..
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