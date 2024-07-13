Первый канал объявил летний вызов по постановке шоу-программ. Участвуют Кондратюк, Алиев, Ветлугин, Федоров, Фролова и Куликова

Марк Кондратюк, Дмитрий Алиев, Анна Фролова, Матвей Ветлугин, Григорий Федоров и Елизавета Куликова получили задание поставить себе шоу-программу.
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