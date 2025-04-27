Россия разрывает соглашения по Баренцеву морю: к чему это приведёт? Ирина Валькова25 апреля премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выходе России из соглашения по Баренцеву морю, заключённого в 2007 году.
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