Поздравляем главных бухгалтеров, работников местного самоуправления, начинаем огородные работы в Родионов день! Согласно народной традиции, на Родиона вдовы или покинутые девушки отпускали тоску.
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Поздравляем главных бухгалтеров, работников местного самоуправления, начинаем огородные работы в Родионов день! Согласно народной традиции, на Родиона вдовы или покинутые девушки отпускали тоску.