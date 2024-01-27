Ангола попросила Россию выйти из проекта по добыче алмазов Катока из-за санкций

Ангольское руководство прикладывает усилия, чтобы надавить на алмазную компанию из России АЛРОСА для вывода ее капитала из горнодобывающей ассоциации Catoca, одного из наиболее крупных в мире месторождений и производственных центров алмазов.
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