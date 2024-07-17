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Euroclear требует дополнительную лицензию для разблокировки активов россиян

Euroclear требует дополнительную лицензию для разблокировки активов россиян

Она нужна только для активов, которые связаны с США: для них потребуется разрешение управления по контролю над иностранными активами Минфина Штатов Euroclear потребовал еще одну лицензию для разблокировки активов россиян, но касается это только активов, которые связаны с США.

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