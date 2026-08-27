Психолог Ахмадуллин назвал пять признаков, что первоклассник не готов к школе

Психолог Шамиль Ахмадуллин назвал пять признаков, что первоклассник не готов идти в школу. «Неумение следовать правилам, удерживать внимание, общаться — одни из основных признаков, что ребёнку будет нелегко адаптироваться к школе», — рассказал в беседе с «Газета.