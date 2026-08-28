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Царьград

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Толпа задавила старушку: у стен собора в Нижнем Новгороде верующие попали в давку у мощей

Толпа задавила старушку: у стен собора в Нижнем Новгороде верующие попали в давку у мощей

Тысячи верующих стеклись к Александро-Невскому собору в Нижнем Новгороде, чтобы приложиться к деснице святителя Спиридона с греческого острова Корфу, но радость встречи со святыней омрачила страшная давка.

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Комментарии
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l
leonid
И на хрена эта старушка туда попёрлась.  Хотела посмотреть на мощи святых, а попала на небо. Жаль старушку.
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