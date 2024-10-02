ВС РФ ударом ФАБ с УМПК уничтожили боевиков нацбата «Кракен» в гостинице под Славянском

Российские военные привели очередное доказательство того, что для боевиков националистических формирований киевского режима практически не осталось безопасных мест.
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