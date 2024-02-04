Выбираем цвет маникюра под цвет волос. Блондинки, эта статья для вас

Ой, как непросто сейчас девушкам выбрать цвет лака для своих ногтей, выбор-то огромный! Как чаще всего поступают представительницы слабого пола? Они приходят к мастеру и выбирают тот, что понравился и, кажется, что этот цвет не должен подвести.