Нетаньяху попросил США ускорить поставки оружия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Конгрессе США в среду, 24 июля, призвал ради завершения боевых действий в секторе Газа ускорить поставки вооружения так же, как в свое время просил об этом Уинстон Черчилль, – сообщают СМИ.
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