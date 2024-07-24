Нетаньяху попросил США ускорить поставки оружия

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в Конгрессе США в среду, 24 июля, призвал ради завершения боевых действий в секторе Газа ускорить поставки вооружения так же, как в свое время просил об этом Уинстон Черчилль, – сообщают СМИ.