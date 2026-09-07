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РИА Новости: арендаторов автомобилей в Турции предупредили о письмах с вирусами

РИА Новости: арендаторов автомобилей в Турции предупредили о письмах с вирусами

Российские туристы, арендующие автомобили в Турции, столкнулись с новой схемой мошенничества. Злоумышленники рассылают поддельные квитанции от имени прокатных компаний, чтобы выманить личные данные и получить доступ к средствам путешественников.

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