Ветеран Ераст ИВАНОВ: ´Страшно говорить о том, что было´.

Мы - последнее поколение, которое знает историю Великой Отечественной войны из первых уст. Живые свидетели жутких событий 1941-1945 годов безвозвратно уходят из жизни, но их рассказы, бередящие душу, будут передаваться из поколения в поколение.
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