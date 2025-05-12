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Свежие комментарии

Ветеран Ераст ИВАНОВ: ´Страшно говорить о том, что было´.

Ветеран Ераст ИВАНОВ: ´Страшно говорить о том, что было´.

Мы - последнее поколение, которое знает историю Великой Отечественной войны из первых уст. Живые свидетели жутких событий 1941-1945 годов безвозвратно уходят из жизни, но их рассказы, бередящие душу, будут передаваться из поколения в поколение.

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