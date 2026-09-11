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Русская весна

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Чудовищный взрыв под Киевом: СБУ прятала снаряды в овощехранилище

Чудовищный взрыв под Киевом: СБУ прятала снаряды в овощехранилище

Чудовищный взрыв под Киевом: СБУ прятала снаряды в овощехранилище. Госбюро расследований Украины обвинили и арестовало сотрудника СБУ по делу о недавней детонации боеприпасов в посёлке Мила под Киевом.

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