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Илкай Гюндоган: «Цель «Барсы» – чемпионство каждый сезон как минимум. У Хави и Гвардиолы одинаковый взгляд на футбол»

Илкай Гюндоган: «Цель «Барсы» – чемпионство каждый сезон как минимум. У Хави и Гвардиолы одинаковый взгляд на футбол»

Немецкий полузащитник, завоевавший требл с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, летом перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

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