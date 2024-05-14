Новый автобусный маршрут открывается между Петербургом и Таллином

Он пройдет через Псков, Тарту и другие города южной Эстонии. Lux Express открывает новый автобусный маршрут между Санкт-Петербургом и Таллином через международные пункты пропуска Шумилкино в Псковской области и Лухамаа со стороны Эстонии.
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