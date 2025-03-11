15 доказательств, что в аэропорте может случиться что угодно

Аэропорт - место, где люди ждут вылета, но совершенно не ожидают, что с ними может что-то случиться. От странных попутчиков до сюрреалистичных происшествий - здесь случаются моменты, которые хочется запомнить, сфотографировать и показать всему миру.
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