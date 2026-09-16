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МОСИНФОРМ

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Новый детский сад на 350 мест поставили на кадастровый учет в Кунцеве

Новый детский сад на 350 мест поставили на кадастровый учет в Кунцеве

В Единый государственный реестр недвижимости внесли сведения о постановке на кадастровый учет нового детского сада на 350 воспитанников в районе Кунцево.

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