Выборы в Госдуму, новые санкции США и заявление Путина: главное за сутки

В России начался второй день выборов депутатов Госдумы девятого созыва, президент США Дональд Трамп подписал закон о возможном введении новых санкций и пошлин против РФ, а российский лидер Владимир Путин заявил о готовности Москвы восстановить отношения с европейскими странами.