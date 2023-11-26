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Хэйвуд Хайсмит неудачно приземлился на спину в матче с «Нетс» и не смог продолжить игру

Хэйвуд Хайсмит неудачно приземлился на спину в матче с «Нетс» и не смог продолжить игру

Форвард «Майами» Хэйвуд Хайсмит получил травму и не смог доиграть матч против «Бруклина» (97:112). В заключительной четверти Хайсмит попытался заблокировать лэй-ап Спенсера Динуидди и неудачно приземлился на паркет после контакта со своим партнером по команде Джамалом Кэйном.

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