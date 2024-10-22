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Царьград

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Шанс целевикам: В русских вузах станет меньше бюджетных мест

Шанс целевикам: В русских вузах станет меньше бюджетных мест

В Минобрнауки хотят дать шанс целевикам. Из-за этого в русских вузах станет меньше бюджетных мест.Минобрнауки планирует изменить правила приёма целевиков в вузы России.

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