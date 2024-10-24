23 октября он прибыл на форум БРИКС в КазаниОфициальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что «киевские террористы» внесли в базу «Миротворец» генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.
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