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«Начали пожирать протеже англосаксов»: Захарова сообщила, что генсека ООН Гутерриша внесли в базу «Миротворца»

«Начали пожирать протеже англосаксов»: Захарова сообщила, что генсека ООН Гутерриша внесли в базу «Миротворца»

23 октября он прибыл на форум БРИКС в КазаниОфициальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что «киевские террористы» внесли в базу «Миротворец» генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша.

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