WADA ни с того, ни с сего взялось и за Францию. Олимпиада под серьёзной угрозой

Интересно, что там такое вдруг на западе произошло, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вдруг ни с того ни с сего решило отойти от политики двойных стандартов и чуть ли не впервые в истории начать глобальную травлю одной из европейских стран, что раньше было практически табу.
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