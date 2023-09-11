Новости, события, факты

146 764 подписчика

WADA ни с того, ни с сего взялось и за Францию. Олимпиада под серьёзной угрозой

WADA ни с того, ни с сего взялось и за Францию. Олимпиада под серьёзной угрозой

Интересно, что там такое вдруг на западе произошло, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вдруг ни с того ни с сего решило отойти от политики двойных стандартов и чуть ли не впервые в истории начать глобальную травлю одной из европейских стран, что раньше было практически табу.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
ВАДА под США, и будут делать, как им прикажут оттуда. Скорее всего, Франция   недостаточно тяффкает против России?!! И США недовольны....
Ответить
2 час.
ВЛ
Валерий Логачев
С каких пор «нигде» и «никогда» стали писать раздельно? Дай подумаю… Жертвы ЕГЭ? Или просто блондинка, книг не читавшая?
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх