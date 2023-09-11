WADA ни с того, ни с сего взялось и за Францию. Олимпиада под серьёзной угрозой

Интересно, что там такое вдруг на западе произошло, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) вдруг ни с того ни с сего решило отойти от политики двойных стандартов и чуть ли не впервые в истории начать глобальную травлю одной из европейских стран, что раньше было практически табу.