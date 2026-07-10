Россия выступила против размещения оружия в космосе

Россия подтвердила приверженность сохранению космоса свободным от вооружений. В заявлении МИД по итогам тематического семинара на полях третьей сессии Рабочей группы ООН открытого состава по предотвращению гонки вооружений в космическом пространстве обозначена позиция: Москва будет добиваться принятия инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК).