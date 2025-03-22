Украинские СМИ в шоке: спецпредставитель США о Путине и Трампе

Жители Украины потрясены словами спецпредставителя США Стива Уиткоффа о Владимире Путине. Уиткофф, беседуя с журналистом Такером Карлсоном, сообщил, что российский лидер молился за Дональда Трампа и заказал его портрет у художника из России.