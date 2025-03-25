Что понимают мужчины под «патриархальностью»? Совсем не то, что думает женщина…

Когда мужчина взывает к патриархальности, он не имеет ввиду слабость. Слабая женщина, по классике, – это принцесса, «вся такая воздушная, к поцелуям зовущая» ©, которая с удовольствием вручит себя мужчине вместе со своими проблемами.