Когда мужчина взывает к патриархальности, он не имеет ввиду слабость. Слабая женщина, по классике, – это принцесса, «вся такая воздушная, к поцелуям зовущая» ©, которая с удовольствием вручит себя мужчине вместе со своими проблемами.
Что понимают мужчины под «патриархальностью»? Совсем не то, что думает женщина…
Комментарии
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В
Воробей
- "Но и женщины умны, поэтому, и стараются опираться на себя, свои умения и навыки, выбирая не «заслуживать любовь», а партнерские отношения." Да, верно. С уровнем развода более 70%, потому.
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