Что понимают мужчины под «патриархальностью»? Совсем не то, что думает женщина…

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Добрый Кот
    Какой же бред написали. Взяли отдельно взятую Ольгу и сделали глобальную статистику. Ну прям вижу, как все мужики зар...Успешные и ненужн...
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Комментарии
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В
Воробей
- &quot;Но и женщины умны, поэтому, и стараются опираться на себя, свои умения и навыки, выбирая не «заслуживать любовь», а партнерские отношения.&quot;                                                                                                                                                                                                                                                                                             Да, верно. С уровнем развода более 70%, потому.
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