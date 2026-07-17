Луна, Венера и МКС встретятся на вечернем небе 17 июля

Растущий серп Луны пройдёт всего в 3 градусах от самой яркой планеты, а рядом с соединением будет виден пролёт МКСВечером 17 июля Луна окажется рядом с Венерой на небосводе: растущий лунный серп пройдёт всего в 3 градусах южнее ярчайшей планеты.