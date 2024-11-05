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Правительство РФ не намерено облегчать получение российского гражданства тем, кто ранее от него отказался

Правительство РФ не намерено облегчать получение российского гражданства тем, кто ранее от него отказался

Правительство России отказалось поддержать законопроект, согласно которому предлагалось разрешить получать гражданство тем, кто ранее от него отказался и постоянно не проживает на территории России.

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