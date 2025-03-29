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Майами (WTA). Финал. Соболенко сыграет с Пегулой

Сетка здесь. Miami Open Майами, США 18 – 30 марта 2025 WTA 1000 Призовой фонд – 8 963 700 долларов Открытые корты, хард Финал Арина Соболенко (Беларусь)  Джессика Пегула (США) Дата проведения 29 марта, 22.

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